Джонс отказался от титула в полутяжелом весе

Первый номер рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий и чемпион полутяжелого веса Джон Джонс заявил, что оставляет титул вакантным. Причина — разногласия по гонорарам.

— Рейес против Яна (Блаховича — Прим. «СЭ») за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе, — написал Джонс в своем Twitter. -На данный момент у меня нет ни одной причины драться с любым из них. Дайте мне знать, если вы, ребята, захотите назначить дату поединка с Адесаньей в 2021 году. Надеюсь, к тому времени вы будете готовы платить.

— Ты себе вредишь больше, чем UFC, брат, — написал один из подписчиков.

— Я наношу себе вред всякий раз, когда выхожу в клетку и получаю удар в голову. И больше не считаю, что мои гонорары того стоят, — ответил Джонс.