Джонс — Ган, Шевченко — Грассо: кард турнира UFC, результаты и трансляция

В ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир UFC 285 на «T-Mobile Arena». В главном событии вечера американец Джон Джонс и француз Сирил Ган проведут бой за чемпионский пояс в тяжелом весе. В со-главном поединке UFC 285 киргизская чемпионка Валентина Шевченко проведет бой с мексиканкой Алексой Грассо.

Видеотрансляция турнира будет доступна на канале matchtv.ru. Она начнется в 02.00 по московскому времени. Платформа UFC Fight Pass также покажет весь UFC 285.

Полный кард UFC 285

Основной кард

Джон Джонс — Сирил Ган (главный бой)

Валентина Шевченко — Алекса Грассо (со-главный бой, титульный поединок в женском наилегчайшем весе)

Джефф Нил — Шавкат Рахмонов (полусредний вес)

Бо Никал — Джейми Пикетт (средний вес)

Матеуш Гамрот — Джалин Тернер (легкий вес).

Ознакомиться с результатами процедуры взвешивания бойцов UFC 285 можно по данной ссылке.