Джонс — Ган, Шевченко — Грассо: кард турнира UFC, результаты и трансляция
В ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир UFC 285 на «T-Mobile Arena». В главном событии вечера американец Джон Джонс и француз Сирил Ган проведут бой за чемпионский пояс в тяжелом весе. В со-главном поединке UFC 285 киргизская чемпионка Валентина Шевченко проведет бой с мексиканкой Алексой Грассо.
Видеотрансляция турнира будет доступна на канале matchtv.ru. Она начнется в 02.00 по московскому времени. Платформа UFC Fight Pass также покажет весь UFC 285.
Полный кард UFC 285
Основной кард
Джон Джонс — Сирил Ган (главный бой)
Валентина Шевченко — Алекса Грассо (со-главный бой, титульный поединок в женском наилегчайшем весе)
Джефф Нил — Шавкат Рахмонов (полусредний вес)
Бо Никал — Джейми Пикетт (средний вес)
Матеуш Гамрот — Джалин Тернер (легкий вес).
Ознакомиться с результатами процедуры взвешивания бойцов UFC 285 можно по данной ссылке.