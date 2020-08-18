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Джонс Джонс отказался от титула чемпиона UFC

09:26

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс на своей странице в Twitter cообщил о решении отказаться от титула.

«Только что разговаривал по телефону с UFC. Сегодня я официально подтверждаю, что оставляю вакантным титул чемпиона в полутяжелом весе. Это было потрясающее путешествие, искренняя благодарность всем моим соперникам, UFC и, самое главное, вам, фанаты», — написал Джонс.

Ранее Джонс пообещал в скором времени стать чемпионом UFC в тяжелом весе.

32-летний Джонс выступает в MMA с 2008 года. Последний поединок он провел в феврале 2020 года, победив Доминика Рейеса единогласным решением судей. На его счету 28 боев: 26 побед и 1 поражение, еще 1 бой признали несостоявшимся.

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