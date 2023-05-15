Джонни Уокер против того, чтобы Энтони Смит завершал карьеру

Бразильский полутяжеловес UFC Джонни Уокер (21-7) считает, что 34-летний Энтони Смит (36-18) может выступать еще несколько лет.

«В нем еще есть запал, — приводит слова Уокера MMA Fighting. — Он может драться еще какое-то время. Может быть, до 36 лет. У Энтони была хорошая карьера. Он дрался за пояс. Он уже сделал свою историю, свое наследие, так что позвольте мне теперь попытаться сделать свое».

Уокер победил Смита единогласным решением судей (29-28, 30-27, 30-27). Бой состоялся 13 мая на UFC on ABC 4 в Шарлотте, США.