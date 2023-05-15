Абусупьян Магомедов: «В Германии, каким бы ты тигром ни был, связи не работают»

Дагестанский боец UFC из Германии Абусупьян Магомедов рассказал в интервью «СЭ» о жизни в Дюссельдорфе.

— Вы живете в Дюссельдорфе, на картинке этот город выглядит чуть ли не социальным раем. Там вообще есть какие-то проблемы?

— Я думаю, здесь единственная проблема... Вот как у нас? Если есть связи и какая-то бумага нужна, то ее можно быстро сделать. А здесь какие бы связи у тебя бы ни были, каким бы тигром ты ни был, ты должен по их плану двигаться. И все только в бумаге. Я уже четыре раза здесь переехал, каждые два-три года переезжаю, и постоянно по 50-60 кг бумаги выкидываю. Это просто... Не знаю... Они любят бумагу, даже просто рекламой могут тебя так закидать, что за месяц несколько килограммов будет. Вот это единственный минус здесь, хотя чем больше живешь, тем больше минусов подмечаешь.

— Каких?

— Ну вот на быструю голову не могу сказать, но свои минусы есть. Да, город социальный, помогает тебе, когда первый раз сюда люди приезжают, для них это рай: «Ваууу! 300 евро в месяц дают». Но чем дольше ты тут живешь, тем больше денег нужно.

1 июля Магомедов подерется с Шоном Стриклэндом в главном бою вечера в турнире UFC в Лас-Вегасе.