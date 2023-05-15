Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

15 мая, 11:00

Абусупьян Магомедов: «В Германии, каким бы ты тигром ни был, связи не работают»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Дагестанский боец UFC из Германии Абусупьян Магомедов рассказал в интервью «СЭ» о жизни в Дюссельдорфе.

— Вы живете в Дюссельдорфе, на картинке этот город выглядит чуть ли не социальным раем. Там вообще есть какие-то проблемы?

— Я думаю, здесь единственная проблема... Вот как у нас? Если есть связи и какая-то бумага нужна, то ее можно быстро сделать. А здесь какие бы связи у тебя бы ни были, каким бы тигром ты ни был, ты должен по их плану двигаться. И все только в бумаге. Я уже четыре раза здесь переехал, каждые два-три года переезжаю, и постоянно по 50-60 кг бумаги выкидываю. Это просто... Не знаю... Они любят бумагу, даже просто рекламой могут тебя так закидать, что за месяц несколько килограммов будет. Вот это единственный минус здесь, хотя чем больше живешь, тем больше минусов подмечаешь.

— Каких?

— Ну вот на быструю голову не могу сказать, но свои минусы есть. Да, город социальный, помогает тебе, когда первый раз сюда люди приезжают, для них это рай: «Ваууу! 300 евро в месяц дают». Но чем дольше ты тут живешь, тем больше денег нужно.

1 июля Магомедов подерется с Шоном Стриклэндом в главном бою вечера в турнире UFC в Лас-Вегасе.

Абусупьян Магомедов. «Я дал болгарину пощечину за харчок, и за это мне отказали в гражданстве Германии». Интервью с Абусом Магомедовым
ММА
2
1
Читайте также
Китай защищает Россию в спортивной сфере. Стоит ли бояться его предательства?
Автопарк Холанна стоит почти миллион долларов: что в гараже у звезды «Манчестер Сити»
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Абусупьян Магомедов: «Хочу платить налог 13 процентов, как в России, а не 45, как в Германии»

Джонни Уокер против того, чтобы Энтони Смит завершал карьеру
Новости
RSS RSS
Все новости