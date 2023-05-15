Абусупьян Магомедов: «Турки в Германии стали мягкими, максимально ассимилировались»

Дагестанско-немецкий боец UFC Абусупьян Магомедов рассказал в интервью «СЭ» о турецкой диаспоре в Германии и об отличиях турецкого менталитета от дагестанского.

— Турки ментально от дагестанцев сильно отличаются?

— Турки здесь мягкие ребята, скажем так (смеется). Особенно которые здесь уже родились и выросли, они уже все. Максимально [ассимилировались]. Если одним словом их описать, мягкие. Мягкие ребята.

— А немцы еще мягче?

— Честно, я хоть живу в Германии, но у меня с немцами мало пересечений. У нас в зале из 50 человек только два немца. И то у этих двух немцев либо мать не немка, либо отец. Их и особо видно не бывает здесь, немцев (смеется). Где я бываю в зале, куда бы я ни пошел, мало их. Только если какая-то бумажная волокита, только там сидят немцы, за журнальными столами.

1 июля Магомедов подерется с Шоном Стриклэндом в главном бою вечера в турнире UFC в Лас-Вегасе.