Джонни Уокер: «Я могу генерировать силу с любого угла, во мне течет кровь черных!»

Бразильский боец Джонни Уокер прокомментировал свою победу над шотландцем Полом Крейгом на UFC 283.

Уокер нокаутировал соперника в первом раунде.

«Посмотрите на всех этих прекрасных людей на трибунах — это мой город, моя страна, мои люди. Они дали мне энергию, которую я направил в мои кулаки. Нокаут? Я могу генерировать силу без размаха, с любого угла, отовсюду, мне не нужно пространство, во мне течет кровь черных. Что дальше? Мне *** (плевать — Прим. «СЭ»). Это мой дивизион! Ты [Кормье] мотивация для меня, я хочу два пояса, хочу стать чемп-чемпом!», — сказал Уокер после поединка.

На счету 30-летнего Уокера 20 побед и 7 поражений в профессиональной карьере в ММА.