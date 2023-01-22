Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 06:37

Джонни Уокер: «Я могу генерировать силу с любого угла, во мне течет кровь черных!»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бразильский боец Джонни Уокер прокомментировал свою победу над шотландцем Полом Крейгом на UFC 283.

Уокер нокаутировал соперника в первом раунде.

«Посмотрите на всех этих прекрасных людей на трибунах — это мой город, моя страна, мои люди. Они дали мне энергию, которую я направил в мои кулаки. Нокаут? Я могу генерировать силу без размаха, с любого угла, отовсюду, мне не нужно пространство, во мне течет кровь черных. Что дальше? Мне *** (плевать — Прим. «СЭ»). Это мой дивизион! Ты [Кормье] мотивация для меня, я хочу два пояса, хочу стать чемп-чемпом!», — сказал Уокер после поединка.

На счету 30-летнего Уокера 20 побед и 7 поражений в профессиональной карьере в ММА.

UFC
ММА
0
Читайте также
Капризов выбил 100 голов в НХЛ. Ориентиры Кирилла — Овечкин и Мэттьюс
Русский рекорд НХЛ держится 25 лет. Но сейчас его могут побить
Ушедший в отставку Арестович сообщил о невозможности победы Украины
Опубликованы кадры спасения людей с застрявшего в горах воздушного шара в Сочи
Снайперов из США и Британии обнаружили на острове под Херсоном
В МИД Швеции высказались об инциденте с сожжением Корана в Стокгольме
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джонни Уокер нокаутировал Пола Крейга в первом раунде на UFC 283

Джессика Андраде победила Лорен Мерфи единогласным решением судей на UFC 283
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости