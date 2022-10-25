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Сегодня, 16:06

Джон Маккарти считает, что О'Мэлли не стоит драться за титул

Давид Хачатрян
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Бывший рефери Джон Маккарти заявил, что Шон О'Мэлли (16-1) еще не готов драться за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

«Я считаю, что он [О'Мэлли] должен был сделать гораздо больше, чтобы выиграть у Яна, но судьи отдали ему победу, — сказал Маккарти в подкасте Weighing In. — Шон все равно молодец, поздравляю его. Тем не менее, я не считаю, что он готов к бою с Алджамейном Стерлингом. Это не самый разумный для него бой... Если бы я был Даной Уайтом, то устроил бы этот поединок, но если бы был на месте Шона, то перед титульным боем провел бы еще одну схватку».

Петр Ян (16-4) проиграл О'Мэлли раздельным решением судей (28-29, 28-29, 29-28). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Шон О`Мэлли
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