Победитель боя Чимаев — Ковингтон проведет поединок за титул чемпиона UFC

В команде Хамзата Чимаева сообщили, что поединок между американцем Колби Ковингтоном и шведским бойцом чеченского происхождения Чимаевым в UFC будет иметь статус претендентского. Бой запланирован на 18 марта 2023 года.

«Это будет претендентский бой. Победитель проведет поединок за чемпионский титул», — сказал собеседник ТАСС.

В активе 28-летнего Чимаева 12 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах (ММА). На счету 34-летнего Ковингтона 17 побед и 3 поражения.