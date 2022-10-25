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Сегодня, 17:11

Победитель боя Чимаев — Ковингтон проведет поединок за титул чемпиона UFC

Виктория Кравченко
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В команде Хамзата Чимаева сообщили, что поединок между американцем Колби Ковингтоном и шведским бойцом чеченского происхождения Чимаевым в UFC будет иметь статус претендентского. Бой запланирован на 18 марта 2023 года.

«Это будет претендентский бой. Победитель проведет поединок за чемпионский титул», — сказал собеседник ТАСС.

В активе 28-летнего Чимаева 12 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах (ММА). На счету 34-летнего Ковингтона 17 побед и 3 поражения.

Источник: https://tass.ru/sport/16150205
Хамзат Чимаев
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