Джон Маккарти: «Петр Ян больше не тот боец, что был раньше»

Бывший рефери Джон Маккарти заявил, что бывший чемпион в легчайшем весе Петр Ян (16-5) потерял былую уверенность.

«Он испытывает большие трудности, — начал Маккарти в подкасте Weighing In. — Он выглядит не так, как раньше. Его уверенность пропала. Он больше не тот ударник. У него нет прежней эффективности в стойке. Теперь он опасается, что его могут повалить. Его эффективность сейчас в два раза меньше, чем была раньше, потому что раньше он был креативным бойцом. Он начинал медленно, искал любую возможность, которую можно использовать, читал соперника и добивался своего. Но не сейчас. Он больше не наращивает оборотов».

11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе Ян единогласным решением судей (45-50, 45-50, 45-50) проиграл Мерабу Двалишвили.