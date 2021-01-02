Джон Джонс заявил, что не вернется в полутяжелый вес

Один из лучших бойцов в истории ММА Джон Джонс (26-1) заявил в интервью Bleacher Report, что не намерен возвращаться в полутяжелый вес UFC, где много лет был чемпионом. Теперь 33-летний Джонс сконцентрирован на выступлениях только в тяжелом весе.

«Причина, из-за которой я решил освободить пояс в полутяжелом весе, состоит в том, что я знал, что мой переход в тяжелый вес займет очень много времени, — сказал Джонс. — Я не хотел быть одним из тех спортсменов, которые замедляют движение в своем дивизионе. Мне кажется, я так долго держался за чемпионство в полутяжелом весе, что разрушил мечты многих людей. Думаю, я поступил правильно. Хотя мог поступить эгоистично: держаться за пояс, придумать себе кучу оправданий, врать фанатам, говоря, что собираюсь вернуться в полутяжелый вес. Но я не захотел так делать. Я не собираюсь когда-либо возвращаться в полутяжелый вес».

Предполагается, что Джонс проведет следующий бой против победителя поединка за титул чемпиона UFC в тяжелом весе между Стипе Миочичем и Франсисом Нганну, который планируется в марте.