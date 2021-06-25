Джон Джонс ответил на обвинения Энтони Смита в проваленных допинг-тестах перед их поединком
19:18
Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс ответил на обвинения Энтони Смита в проваленных допинг-тестах перед их поединком.
«За неделю перед боем Джон провалил все тесты на допинг. Все это помогает тебе лучше спать по ночам, приятель», — написал боец в Twitter.
33-летний Джонс победил 32-летнего Смита в марте 2019 года единогласным решением судей на UFC 235.
The week of our fight, Jon failed every drug test. Whatever helps you sleep at night buddy. ?— BONY (@JonnyBones) June 24, 2021
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