Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Джон Джонс ответил на обвинения Энтони Смита в проваленных допинг-тестах перед их поединком

19:18
Теги:

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс ответил на обвинения Энтони Смита в проваленных допинг-тестах перед их поединком.

«За неделю перед боем Джон провалил все тесты на допинг. Все это помогает тебе лучше спать по ночам, приятель», — написал боец в Twitter.

33-летний Джонс победил 32-летнего Смита в марте 2019 года единогласным решением судей на UFC 235.

 

Дополнительная информация:

https://twitter.com/JonnyBones/status/1408213289444679680

Читайте также

Валерий Газзаев: «Дзюба? Стоячий футбол давно закончился»
Премьер Италии допустил, что «Спутник V» в Европе не признают никогда
Видео: предупредительные выстрелы по Дефендеру
Появилась переписка жертвы "группы смерти" в Липецкой области

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд