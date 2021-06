Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс ответил на обвинения Энтони Смита в проваленных допинг-тестах перед их поединком.

«За неделю перед боем Джон провалил все тесты на допинг. Все это помогает тебе лучше спать по ночам, приятель», — написал боец в Twitter.

33-летний Джонс победил 32-летнего Смита в марте 2019 года единогласным решением судей на UFC 235.

