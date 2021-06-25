Федор Емельяненко — о завершении карьеры Хабиба: «Мы можем только уважать его решение»

Российский боец ММА Федор Емельяненко прокомментировал решение экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру с рекордом 29-0.

«У каждого свой выбор. Прежде всего нужно отталкиваться от самого бойца, а не от того, что хотят фанаты: сколько боев еще провести, когда закончить карьеру. Хабиб выбрал уйти непобедимым. Конечно, многие считали, что он мог сделать большее. Но он выбрал свой путь, и мы можем только уважать его решение», — сказал боец в интервью для MMA Junkie.

На счету Емельяненко 39 побед и 6 поражений в ММА, результат еще одного поединка был аннулирован. В последний раз боец проводил поединок в декабре 2019 года против американца Куинтона Джексона, тогда россиянин одержал победу в первом раунде.

25 июня стало известно, что Емельяненко проведет бой в Москве 23 октября в рамках турнира Bellator. Имя соперника россиянина пока не названо.