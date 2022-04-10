Шлеменко: «Ян очень много промахивался»

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (61-13) заявил, что в первом раунде Петр Ян (16-3) оказывал давление на Алджамейна Стерлинга, но очень часто промахивался.

«Первый раунд можно было отдать и в ту, и в другую сторону, — сказал Шлеменко в интервью Александру Лютикову. — Если бы я судил, то отдал раунд Пете. Бой я бы тоже отдал Пете, потому что Петя поддавливал в первом раунде. Он очень много промахивался. Петя действовал более жестко и прямолинейно. Он пер, но Стерлинг его обхитрил.

Всегда оценивается концовка раунда. Последний щелчок был за Стерлингом. На судей он произвел впечатление. Кроме того, Стерлинг очень хорошо тактически использовал свою антропометрию. Он очень хорошо пользовался длиной рук и ног по ходу всего боя. Его удары касались Петю. Судьям только это и нужно».

Также Шлеменко рассказал, чем его удивил Алджамейн Стерлинг (21-3).

«Стерлинг удивил своей выносливостью, — сказал Шлеменко. — Я считаю, что в этом бою Стерлинг был намного лучше готов функционально. В первом бою Стерлинг уже во втором раунде еле дышал.

Я не хочу сильно хвалить Стерлинга, но он и его команда показали, что они профессионалы. Его стиль ведения боя мне не нравится, но то, что он сделал работу над ошибками, это однозначно. Молодец. Этот бой был очень близким. Этот бой могли отдать и Пете, и Алджо».

Стерлинг победил Яна раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.