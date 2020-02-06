Джон Джонс: «Хабиб выигрывал у не очень известных бойцов, а я с 20 лет дрался с легендами»

Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс, занимающий первое место в рейтинге организации вне зависимости от весовых категорий, заявил, что в его карьере было гораздо больше сильных соперников, чем у обладателя чемпионского пояса в легком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова.

— Я считаю, что Хабиб — великолепный боец, — цитирует USA Today Джонса. — Он проделал отличную работу, представляя UFC, он — прекрасный амбассадор для нашего вида спорта. Правда, если вы попросите экспертов ММА сравнить меня с Хабибом, то многие из них ответят, что у нас совершенно разные резюме. Я побеждал стольких чемпионов мира на пути к своему поясу, чуть ли не с 20 лет дрался с легендами. Хабиб же в основном выигрывал у не очень известных широкой публике бойцов.

У 32-летнего Джонса 25 побед и 1 поражение в UFC (еще один бой признан несостоявшимся). 31-летний Нурмагомедов провел в ММА 28 боев и не потерпел ни одного поражения (12-0 в UFC).