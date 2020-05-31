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Джон Джонс готов провести бой по правилам бокса

14:03
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Первый номер рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий и чемпион полутяжелого веса Джон Джонс готов рассмотреть вариант с поединком по правилам бокса.

— Я, вероятно, сделаю больше в своем первом поединке по правилам бокса, чем в трех следующих боях в UFC вместе взятых, — написал Джонс в Twitter. — У меня есть недвижимость, чтобы забить на все и просто быть отцом. Никто не должен мириться с ложью Даны.

Ранее Джонс ввязался в спор с президентом UFC Даной Уайтом, который заявил, что тот потребовал слишком большую сумму за бой с Франсисом Нганну.

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