Джон Джонс готов провести бой по правилам бокса

Первый номер рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий и чемпион полутяжелого веса Джон Джонс готов рассмотреть вариант с поединком по правилам бокса.

— Я, вероятно, сделаю больше в своем первом поединке по правилам бокса, чем в трех следующих боях в UFC вместе взятых, — написал Джонс в Twitter. — У меня есть недвижимость, чтобы забить на все и просто быть отцом. Никто не должен мириться с ложью Даны.

I'd probably make more in my first boxing match than my next three UFC fights combined. There's real estate, acting, just kicking it and being a dad. No one needs to put up with Dana"s lies https://t.co/YKYKhqfR47 — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 31, 2020

Ранее Джонс ввязался в спор с президентом UFC Даной Уайтом, который заявил, что тот потребовал слишком большую сумму за бой с Франсисом Нганну.