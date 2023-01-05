Джейк Пол дебютирует в MMA в лиге PFL

Блогер и боксер Джейк Пол (6-0) заключил многолетний контракт с лигой Professional Fighters League (PFL). В 2023 году он проведет два боя: по боксу и по MMA, сообщает The New York Times.

Пол и его бизнес-партнер, бывший финансовый директор UFC Накис Бидарян, специально для этого создали так называемый дивизион Super Fight. В рамках соглашения Пол будет продвигать PFL в своих соцсетях.

В так называемом дивизионе Super Fight бойцы будут получать не менее 50 процентов доходов с продажи платных трансляций, а поединки будут транслироваться на ESPN и DAZN. Для сравнения, бойцы UFC зарабатывают менее 20 процентов от общего дохода с продаж платных трансляций.

«Мы хотим изменить MMA и привнести инновации в создание новой большой лиги», — приводит слова Пола The New York Times.

Пол в прошлом бою победил Андерсона Сильву (3-2) по правилам бокса единогласным решением судей, при этом отправив «Паука» в нокдаун в восьмом раунде. Бой состоялся 29 октября на «Хила Ривер Арена» в Глендейле, США.