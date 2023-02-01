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Сегодня, 15:38

Популярные американские блогеры рассказали, как их задержали в аэропорту Махачкалы

Давид Хачатрян
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Известные канадо-американские блогеры NELK Boys, включая Кайла Форджарда, в январе прилетели в Дагестан, чтобы посмотреть, как живут дагестанский блогер Хасбулла Магомедов и чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (23-1).

«Когда нас начали допрашивать и отводить в сторону, я подумал: «Вот черт! Что, если они знали, что мы прилетим, и захотели сделать из нас показательный пример...», — сказал Форджард на своем подкасте. — Они сказали, что раз в полгода кто-то прилетает из Северной Америки в Дагестан.

Мы написали менеджеру Хасбуллы, который ждал нас в аэропорту. Потом он позвонил брату менеджера Хабиба, а затем подошел к таможенникам и сказал: «Они едут к Исламу». Тогда таможенники сказали нам: «Окей. Добро пожаловать в Россию».

Махачев проходит подготовку к бою с чемпионом в полулегком весе Александром Волкановски (25-1). Бой состоится 11 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Ислам Махачев
Хасбулла Магомедов (Хасбик)
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