Иван Емельяненко в ноябре проведет первый бой после выхода из тюрьмы

Российский боец Иван Емельяненко проведет бой по полноконтактным единоборствам (WTKF) в ноябре против иранца Хассана Юсефи, информирует ТАСС со ссылкой на представителя команды спортсмена.

В сентябре 37-летний Емельяненко вышел из колонии в Белгородской области по УДО. Он был осужден на 1,5 года за участие в потасовке.

Иван Емельяненко — младший брат известных бойцов Федора и Александра Емельяненко. На его счету три победы в трех боях по правилам бокса в перчатках ММА.