Джастин Гэтжи: «Я в ужасе, мне нравится это»

Американец Джастин Гэтжи прокомментировал подписание контракта на бой на турнире UFC 249. Он встретится с соотечественником Тони Фергюсоном. Гэтжи заменит чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова, который не может покинуть Россию из-за карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

— Я в ужасе и мне, черт возьми, нравится это, — написал Гэтжи в своем Twitter.

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном изначально планировался 18 апреля в Нью-Йорке. Центр по предупреждению и контролю заболеваний США (CDC) 15 марта вынес рекомендацию об отмене или переносе в течение следующих восьми недель мероприятий с участием более 50 человек на всей территории страны из-за коронавируса. Новая площадка для проведения турнира не была найдена. Хабиб заявил, что не может сейчас покинуть Россию из-за карантина.

31-летний Гэтжи провел в ММА 23 поединка, одержав 21 победу (18 нокаутом) и потерпев 2 поражения. На счету 36-летнего Фергюсона 25 побед (12 нокаутом) и 3 поражения.