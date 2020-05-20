Американский боец MMA Джастин Гэтжи поддержал россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Ранее стало известно, что Абдулманап Нурмагомедов заразился коронавирусом. Сейчас отец Хабиба находится в Москве в одном из военных клинических госпиталей.

— Думаю, поединок может пройти в сентябре или в августе, — приводит слова Гэтжи Daily Mail. — Мне нужно время. Я не могу представить себя на его месте... Бой — последнее, о чем Хабиб может сейчас думать. Пройдет время, и ситуация прояснится.