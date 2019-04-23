Джастин Гэтжи: "Могу остановить тейкдауны Хабиба"

Боец UFC Джастин Гэтжи высказал мнение, что у него есть шансы на победу в возможном бою с чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым. По его словам, он мог бы предотвратить проходы россиянина.

– Мои навыки борьбы помогут в бою с Хабибом. Я могу остановить его тейкдауны, - цитирует Гэтжи he MMA Hour. - Я бы не стал бороться с ним специально, но сфокусировался бы на том, чтобы помешать ему делать проходы для перевода в партер. При этом у меня хорошие удары, поэтому для него я бы стал серьезным вызовом. С нетерпением жду такого шанса.

Моя выносливость примерно такая же, как у него. Я не устану и постараюсь отправить его в нокаут.