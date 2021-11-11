Джастин Гэтжи: «Если бы мы дрались с Чэндлером пять раундов, он мог бы умереть»

Боец легкого веса UFC Джастин Гэтжи прокомментировал победу над Майклом Чэндлером на UFC 268.

«Люди должны отдать должное Чэндлеру за этот бой, — сказал Гэтжи на YouTube-канале Anik & Florian Podcast. — Он сделал свой выбор — ни при каких условиях не сдаваться. И из-за этого выбора он был невероятно опасен каждую секунду до самого конца. Каждый момент боя во мне срабатывал риск-менеджмент: «Нельзя бросаться, он слишком опасен». Да, я жалею, что не финишировал его, но он был слишком опасен, я не мог кинуться на него. Он был быстр и опасен до самого конца. По мне же он попал хорошо всего 4 раза за бой. Сильнее всего он потряс меня в первом раунде, после второго — он уже почти не мог дотронуться до меня.

Я думаю, он принял в 3 раундах ущерб больший, чем Тони Фергюсон в 5 раундах. Потому что он был слишком напряжен и поглощал всю энергию удара. А Тони Фергюсон был, как вода в той теории Брюса Ли. Он смягчал все удары, он так не напрягался. Если ты умеешь в эту миллисекунду удара расслабиться, то ты можешь сильно смягчить пропущенный удар. А Чэндлер был слишком напряжен каждую секунду боя. И его тело включило режим спасения, оно хотело выйти из боя, но дух воина в Чэндлере не давал телу сделать этого. Наше тело всегда скажет нам, когда пора остановиться... Не знаю, если бы мы дрались 5 раундов, он мог бы умереть. По крайней мере, его состояние было бы где-то на 60% хуже, чем сейчас. Потому что он пропускал бы еще больше ударов. Думаю, огромное количество людей может многому научиться на нашем бое".

7 ноября Гэтжи победил Чэндлера единогласным решением на UFC 268 в Нью-Йорке.