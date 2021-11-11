Джастин Гэтжи: «После такого боя, как с Чэндлером, только дурак не признает, что мои навыки феноменальны»

Боец легкого веса UFC Джастин Гэтжи считает, что он показал выдающиеся навыки в поединке с Майклом Чэндлером.

«Думаю, сейчас только дураки не понимают, что мои навыки в боях феноменальны, — сказал Гэтжи на YouTube-канале Anik & Florian Podcast. - То, чем мы занимаемся — это не бокс. Моя способность следовать законам физики... В зале все надо мной смеются, когда я говорю постоянно: «Физика, ребята, всё упирается в физику"/ Каждая реакция — это физика. Все это F = ma, понимание момента, силы, реакции... Я это показывал и в борьбе. И то, какую силу я могу генерировать в маленьких промежутках пространства, без большой амплитуды. В 3-м раунде он мог полежать на мне полторы минуты и выиграть бой на судейских записках, но он не смог этого сделать После такого боя, как с Чэндлером, чувствуешь себя пару дней гением. Моя способность оценивать пространство, заставлять ноги соперника двигаться в нужную мне сторону, мой тайминг...»

7 ноября Гэтжи победил Чэндлера единогласным решением на UFC 268 в Нью-Йорке.