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Полицейский получил травму головы после наезда авто с братом Хабиба

17:30
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Появилась информация о состоянии сотрудника полиции, которого возле аэропорта в Каспийске, по предварительным данным, сбил друг двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова, пишет РЕН ТВ.

Собеседник заявил, что пострадавший — полицейский 1982 года рождения. У него ушибы головы, а также подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее появилась информация, что утром 11 ноября Усман Нурмагомедов вместе со своим другом Камалом Идрисовым должен был вылетать из Махачкалы в Москву. На въезде в аэропорт их машина наехала на сотрудника полиции, который стоял на КПП. После этого Усман и его товарищ улетели в Москву, где их задержали полицейские.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/x/902027-politseiskii-poluchil-travmu-golovy-posle-naezda-avto-s-bratom-khabiba

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Иван Шитик все материалы автора
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