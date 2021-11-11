Полицейский получил травму головы после наезда авто с братом Хабиба

Появилась информация о состоянии сотрудника полиции, которого возле аэропорта в Каспийске, по предварительным данным, сбил друг двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова, пишет РЕН ТВ.

Собеседник заявил, что пострадавший — полицейский 1982 года рождения. У него ушибы головы, а также подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее появилась информация, что утром 11 ноября Усман Нурмагомедов вместе со своим другом Камалом Идрисовым должен был вылетать из Махачкалы в Москву. На въезде в аэропорт их машина наехала на сотрудника полиции, который стоял на КПП. После этого Усман и его товарищ улетели в Москву, где их задержали полицейские.