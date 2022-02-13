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Сегодня, 07:50

Джаред Каннонье: «Я превратил Блондина Брансона в Окровавленного Брансона. Хочу драться за пояс следующим»

Никита Горшенин
Корреспондент

Боец среднего веса UFC Джаред Каннонье поделился эмоциями после победы над Дереком Брансоном.

«Те, кто следил за моей карьерой в среднем весе, знает, что мои бои обычно проходят в такой манере, — сказал Каннонье в октагон-интервью после боя. — Я никогда не списывал со счетов его борьбу, сразу сказал, что это его самый большой шанс на победу. Не сказал бы, что я побывал в беде, просто столкнулся с сопротивлением.

Нокаут? Это был не только локоть, но и этот славный бэкфист, которым я его потряс. Я всегда говорил, если вы не отдаете мне должного, я накормлю вас этим бэкфистом. Его называли Блондином Брансоном, но я превратил его в Окровавленного Брансона, он потерпел крах в городе Х. Дана, я хочу сказать тебе прямо в глаза — я должен драться за титул следующим! Никто кроме меня больше не заслуживает этого!".

Каннонье нокаутировал Брансона во 2-м раунде поединка на UFC 271 в Хьюстоне.

UFC
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