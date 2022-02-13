У Андрея Орловского шесть побед в UFC после исполнения 40 лет. Больше только у Рэнди Кутюра

У Андрея Орловского шесть побед в UFC после исполнения 40 лет

Тяжеловес UFC Андрей Орловский победил раздельным решением Джареда Вандераа на UFC 271 и вышел на второе место в истории промоушена по количеству побед в возрасте 40 лет и старше.

Рэнди Кутюр / 8 побед в UFC после исполнения 40 лет

Андрей Орловский / 6

Франсиско Триналдо / 5

Алексей Олейник / 5

Дэн Хендерсон / 4

Марк Хант / 4

Орловский также продлил свою победную серию до 3 выигрышей подряд. Последний раз он выигрывал такое количество боев кряду в мае 2015-го.