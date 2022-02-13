У Андрея Орловского шесть побед в UFC после исполнения 40 лет. Больше только у Рэнди Кутюра
У Андрея Орловского шесть побед в UFC после исполнения 40 лет
Тяжеловес UFC Андрей Орловский победил раздельным решением Джареда Вандераа на UFC 271 и вышел на второе место в истории промоушена по количеству побед в возрасте 40 лет и старше.
Рэнди Кутюр / 8 побед в UFC после исполнения 40 лет
Андрей Орловский / 6
Франсиско Триналдо / 5
Алексей Олейник / 5
Дэн Хендерсон / 4
Марк Хант / 4
Орловский также продлил свою победную серию до 3 выигрышей подряд. Последний раз он выигрывал такое количество боев кряду в мае 2015-го.
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