Джаред Каннонье дал прогноз на бой Чимаева и Косты: «Склоняюсь к победе Косты»

39-летний американец Джаред Каннонье (17-6) предполагает, что Пауло Коста (14-2) сможет победить Хамзата Чимаева (12-0).

«Это действительно будет хороший бой, — сказал Каннонье в интервью Helen Yee. — Мы мало видели Косту на земле, потому что он не слабак на земле, понимаете, о чем я? Я думаю, что ему лучше быть на ногах, драться в стойке, чем использовать свои навыки высокого уровня на земле. Если бы я делал ставки, то склонился бы к победе Косты. Он — большой парень. Мы еще не видели, чтобы Хамзат боролся с парнем таких размеров, телосложения и уровня мастерства».

Чимаев и Коста подерутся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.