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Сегодня, 10:48

Грузинский боец UFC Двалишвили: «Мне никогда не нравился Петр Ян»

Двалишвили рассказал, что ему никогда не нравился Петр Ян
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили и близкий друг чемпиона UFC в легчайшем весе американца Алджамейна Стерлинга рассказал о своем отношении к россиянину Петру Яну.

«Мне никогда не нравился Петр Ян, потому что он неуважительно относился к Алджо (Алджамейну Стерлингу — Прим. «СЭ»). Он отличный боец, и я уважаю его как бойца, но в остальном он мне не нравится. Это мое личное мнение», — заявил Двалишвили в интервью Ариэлю Хельвани в эфире The MMA Hour.

На счету Двалишвили 14 побед и 4 поражения. В настоящее время Мераб идет на серии из 7-ми побед в UFC.

Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC
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