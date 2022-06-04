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Сегодня, 10:36

Хабиб Нурмагомедов провел встречу с президентом Bellator

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Скотт Кокер, Али Абдель-Азиз и Хабиб Нурмагомедов.
Фото Соцсети Хабиба Нурмагомедова

Непобежденный экс-чемпион UFC в легком весе, ныне владелец лиги Eagle FC россиянин Хабиб Нурмагомедов встретился с президентом американского промоушена Bellator Скоттом Кокером и известным менеджером Али Абдель-Азизом.

В преддверии турнира Eagle FC 47, который состоялся в ночь на 21 мая в Майами, Хабиб сообщил, что планирует встретится с Кокером, чтобы обсудить возможность совместной организации боя между легендарным Федором Емельяненко и бразильцем Джуниором Дос Сантосом.

В качестве локации для проведения совместного турнира с Bellator с участием Емельяненко Хабиб рассматривал Саудовскую Аравию.

«Работа в процессе», — подписал Нурмагомедов фотографию в соцсетях.

Хабиб Нурмагомедов, Скотт Кокер, Али Абдель-Азиз. Фото Соцсети Хабиба Нурмагомедова
Скотт Кокер, Али Абдель-Азиз и Хабиб Нурмагомедов. Фото Соцсети Хабиба Нурмагомедова
Соцсети Хабиба Нурмагомедова
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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