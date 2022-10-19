Мераб Двалишвили: «Мы прощаем Петра Яна»

Шестой номер рейтинга UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили (14-4) дал прогноз на бой Петра Яна (16-3) и Шона О'Мэлли (15-1) на UFC 280.

«Надеюсь, О'Мэлли победит, — сказал грузин «СЭ». — Петр хорош. Думаю, он победит. Посмотрим, хороший будет бой. О'Мэлли нужно двигаться, нельзя застаиваться. Петр — жесткий. Это большой тест для О'Мэлли. Он хороший боец, но он еще не дрался с бойцами уровня Петра. Посмотрим».

Также Двалишвили рассказал, как встретил Яна в Абу-Даби. Он подчеркнул, что между ними больше нет конфликта.

«Мы покупали одежду с Алджо, и подходит Петр и говорит: «Эй, Алджо, как дела?» Поговорили немного. Все отлично, — отметил Двалишвили. — Есть ли у нас с Яном конфликт? Я уважаю ребят, которые реально хорошие бойцы, которые заботятся о семье. Мы все бойцы. Он плохо говорил о моем друге, поэтому у меня был к нему негатив. Он говорил, что если встретит нашу команду, то убьет нас. Что он, черт возьми, имел в виду? Но все делают ошибки. Мы прощаем Петра. Удачи ему, между нами все окей».

О'Мэлли и Ян подерутся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.