Дуэйн Джонсон подтвердил, что вручит пояс главному негодяю UFC

Бывший рестлер, а ныне актер Дуэйн «Скала» Джонсон подтвердил, что он посетит турнир UFC 244. Он вручит пояс BMF (наикрутейшего ублюдка в спорте) победителю пары в полусреднем весе (до 77,1 кг) Нейт Диас — Хорхе Масвидал.

— Делаю все, что в моих силах, чтобы сделать этот бой. Если я смогу, и ты выиграешь, надену этот пояс на тебя. Бой будет одним из самых значимых в истории UFC. Не могу дождаться, — ответил Джонсон Масвидалю в Twitter.

Диас в предыдущем бою одержал победу над Энтони Петтисом на турнире UFC 241, а Масвидаль отправил в нокаут Бена Аскрена на UFC 239. Поединок Диаса и Масвидаля станет главным боем UFC 244 и состоится 2 ноября.