Дуэль взглядов Макгрегора и Серроне. Видео

В Лас-Вегасе состоялась процедура взвешивания перед боем на турнире UFC 246. Ирландец Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне показали одинаковый вес — 77,1 кг. После взвешивания бойцы провели дуэль взглядов и пожали друг другу руки.

Бой в Лас-Вегасе начнется 19 января рано утром по московскому времени. На счету 31-летнего бывшего чемпиона UFC в полулегком и легком весах Макгрегора 21 победа и 4 поражения в ММА. У 36-летнего Серроне — 36 побед и 13 поражений. Поединок между ними пройдет в полусреднем весе.