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Дудакова: «Шевченко часто бьет с разворота и попалась. Стала предсказуемой»

Алина Савинова
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Российский боец UFC Виктория Дудакова рассказала, с чем связано поражение представительницы Киргизии Валентины Шевченко от мексиканки Алексы Грассо в титульном поединке.

«Во-первых, возраст. Это немаловажный фактор. Нельзя его недооценивать. Все-таки, ей через несколько дней после турнира исполнилось 35 лет. Скорость подводит и еще что-то. Во-вторых, тренировки. Насколько я знаю, последний лагерь она провела в Японии без спарринг-партнеров. Без усиленных тренировок, потому что в этом возрасте ты не можешь полноценно тренироваться, как в 20-24 года. Конечно, это была еще непосредственно ошибка Валентины Шевченко, когда она исполнила бэккик, потому что Алекса Грассо отрабатывала защиту от этого удара на разминке. Валентина часто бьет с разворота и попалась. Стала предсказуемой», — цитирует Дудакову Metaratings.ru.

На турнире UFC 285 в Лас-Вегасе, который прошел 4 марта, Грассо победила удушением из-за спины в четвертом раунде Шевченко и стала чемпионкой UFC в наилегчайшем весе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/viktoriya-dudakova-valentina-shevchenko-stala-predskazuemoi-238387/
Валентина Шевченко
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