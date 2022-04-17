Гаджиев считает, что нет причин сомневаться в судейской компетенции в поражении Омаргаджиева от Борральо

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на первое поражение российского бойца Гаджи Омаргаджиева в со-главном поединке UFC Vegas 51 с бразильцем Кайо Борральо.

«Сгоряча принимать решение очень сложно. В судействе задействованы очень опытные люди. Они могли вынести такое решение, поскольку на момент остановки Омаргаджиев проигрывал бой. На мой взгляд, он проиграл первые два раунда. Может, именно поэтому в итоге победителем является Борральо. Есть ли причины сомневаться в судейской компетенции? Нет. Есть ли в этом поражении политический контекст? Нет. Принимаем это как есть, желаем Омаргаджиеву удачи», — сказал Гаджиев «СЭ».

Также Камил Гаджиев рассказал о впечатлении от дебюта Гаджи Омаргаджиева в UFC.

«Дебют в UFC всегда сопряжен с определенными переживаниями. Я считаю, что он не показал тот бой, на который действительно способен. Уверен, UFC даст Гаджи как минимум два шанса, он их должен использовать. Произошедшее вчера сегодня утром уже можно забыть», — добавил Гаджиев.

Поединок Омаргаджиева и Борральо завершился победой бразильца техническим решением судей (29-27, 29-27, 29-27). Этот бой был дебютным в UFC для обоих бойцов. В карьере ММА у Омаргаджиева было 11 побед и ни одного поражения. У Борральо — 11 побед и одно поражение.

После поединка Гаджи Омаргаджиев попал в больницу. Перед концом поединка россиянин получил удар коленом от бразильца. Судьи признали удар случайным.