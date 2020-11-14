Друг избитого Сергея Харитонова Руслан Абдо в интервью «СЭ» рассказал о последствиях драки с бойцом UFC Адамом Яндиевым.

— Какими были ваши дальнейшие действия после драки?

— Были в больнице. Сломал нос, сделал сотрясение. Мы прошли полное обследование, сейчас будем принимать решение.

— Вы сейчас рядом с Сергеем?

— Нет, мы в разных больницах. Нас разные скорые забрали — его позже, чем меня.

— Сколько вы пробудете в больнице?

— Сегодня постараюсь выписаться, потому что надо как-то на работу выходить, но состояние совсем не рабочее.

— Вам после драки поступали какие-то звонки от друзей Яндиева?

— В интернете пишут, какие-то разные кадры показывают — я не обращаю внимания.

— Полицейские были рядом, когда произошел конфликт?

— Полиция пришла, когда уже зрители вмешались. Это было, когда он меня на полу уже бил.

— Вы заявление в полицию написали?

— Объяснение писал. Ну а как? Такие вещи нельзя отпускать. Человек не должен себе такого позволять. Тем более он занимает тоже какую-то немаленькую должность. Там были бизнесмены, люди из правительства. И так себя вести — не совсем адекватно для нормального человека. (Илья Андреев)