Российско-казахстанский полусредневес Ильяс Хамзин прокомментировал победу решением судей над бразильцем Джуниором Маркесом на турнире RCC 9, который состоялся 3 мая на в Екатеринбурге.

«План состоял в том, чтобы не входить в ближнюю и среднюю дистанцию, держать его на дистанции, разбивать, пробивать ему пузо, лоу-кики. Но я остановился с лоу-киками, потому что об него ногу. В первом раунде он тоже отключил мою ногу своими лоу-киками. Но потом мои удары по пузу дали свои плоды, посбили ему дыхание и навязали свое», — сказал Хамзин в интервью «СЭ» после боя.

«Бразилец удивил тем, что умеет держать удары, второе — тяжелые удары у него. Такой твердый весь — каменный, неудобный, высокий, он меня удивил, конечно же. Тяжело бьет», — заключил он.

29-летний Хамзин близкий друг и товарищ по команде бойца UFC Петра Яна. Теперь на его счету 7 побед и 2 поражения.