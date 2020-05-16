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Друг отца Хабиба: «Вряд ли его состояние изменится в ближайшие день-два»

14:58
Абдулманап Нурмагомедов. Фото "СЭ"
Абдулманап Нурмагомедов. Фото "СЭ"
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Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов — по-прежнему находится в тяжелом состоянии, в ближайшие день-два вряд ли что-то изменится. Об этом «СЭ» сообщил спортивный комментатор Рамазан Рабаданов — друг отца Хабиба.

В пятницу Рабаданов сообщил, что он сам тоже заболел.

— Я пью лекарство, со мной все хорошо, сильно не заболел. У меня иммунитет сильный, — сказал Рабаданов. — А Абдулманап тяжелый. Вывели из комы, но не разговаривает. По сравнению со вчерашним днем изменений нет. И вряд ли будут изменения за один-два дня. (Михаил Потапов)

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