Друг Макгрегора, который спровоцировал Хабиба покинуть октагон, подрался в клубе

Друг ирландца Конора Макгрегора, боец Bellator Диллон Дэнис подрался в одном из клубов Нью-Йорка, сообщает Youtube-канал TheMMAPreview. Инцидент случился в воскресенье, 7 июля.

На видео видно, что Денис встал ногами на диван, когда в тот момент неизвестный мужчина с голым торсом подпрыгивает и наносит удар бойцу. Диллон тут же валится на пол, увлекая за собой одного из друзей.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. После боя завязалась драка с участием Дилона, который был секундантом ирландца в поединке, и Хабиба. Отмечается, что Денис спровоцировал российского спортсмена.