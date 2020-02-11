Друг Хабиба показал процесс сгонки веса перед боем

Российский боец UFC Зубайра Тухугов показал процесс сгонки веса перед боем против американца Кевина Агилара. Поединок пройдет 23 февраля на турнире в новозеландском Окленде. Готовится к бою 29-летний россиянин под руководством отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова.

— Спасибо вам большое за помощь, которую вы оказали, а также всем братьям, которые были рядом, — написал Тухугов в Instagram. - Весогонка в Абу Даби UFC 242, одна из самых легких весогонок в моей карьере. Подготовка на бой в Новой Зеландии, проходит под руководством Абдулманапа Нурмагомедова.