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Сегодня, 11:25

Логан Пол подаст на Флойда Мейвезера в суд: «Поздравляю, ты отправишься в тюрьму»

Логан Пол заявил, что Флойд Мейвезер не выплатил ему полный гонорар за бой
Давид Хачатрян
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Боксер и блогер Логан Пол рассказал, что экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший не выплатил ему полный гонорар за бой, который состоялся 7-го июня на боксерском шоу в Майами на арене Hard Rock Stadium.

«Нет, он не заплатил мне весь гонорар, — сказал Пол в интервью TMZ Sports. — Это факт. Он должен мне еще несколько миллионов. Мы подаем на него в суд. Увидимся в зале суда. Поздравляю, ты отправишься в тюрьму, Флойд».

В выставочном бою между Мейвезером и Полом, который продлился 8 раундов, не был объявлен победитель.

Флойд Мейвезер-младший
ММА
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