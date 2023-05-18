Дрозд оценил шансы Исмаилова в поединке с Тищенко на голых кулаках

Экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд отреагировал на возможное противостояние в кулачном поединке боксера Евгения Тищенко и бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова.

«В кулачных боях шансов больше у более быстрого, нестандартного и резкого соперника, а им мне видится Магомед. Бои на голых кулаках ближе к улице, поэтому необязательно будет преимущество у более опытного боксера. Я думаю, что в этом бою многое будет зависеть от того, кто первым попадет. Евгений выше ростом на полторы головы и с точки зрения техники гораздо предпочтительнее, но Магомед очень быстрый, резкий и напористый, поэтому оценил бы шансы как 50 на 50», — цитирует Дрозда Metaratings.ru.

Ранее Исмаилов заявил, что готов сразиться с Тищенко на голых кулаках и при правильном предложении даст согласие на этот поединок. На счету 36-летнего Магомеда 22 боя в ММА, 18 побед, 3 поражения и 1 ничья.