Федор Емельяненко поблагодарил Хабиба за теплые слова в свой адрес после победы над Джонсоном

Легенда ММА Федор Емельяненко отреагировал на слова Хабиба Нурмагомедова, который заявил, что Последний Император остается слишком скоростным, несмотря на 45-летний возраст.

«Пока я все нагрузки выдержал. Будем дальше готовиться. А там посмотрим. Спасибо, конечно, Хабибу за такие теплые слова, — сказал Емельяненко на пресс-конференции после боя с Джонсоном. — На сегодняшний день все благополучно. Чувствую себя хорошо. Мое сегодняшнее выступление — это большой стимул для молодежи, чтобы они продвигались, двигались в любом спорте».

Емельяненко победил Джонсона нокаутом в первом раунде в главном событии турнира Bellator 269, который завершился 23 октября в Москве. На счету Емельяненко 40 побед, 6 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся.