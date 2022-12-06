Рафаэль Дос Аньос: «Махачев побьет Волкановски»

Бразильский боец Рафаэль Дос Аньос (31-14) заявил, что Ислам Махачев (23-1) должен был защищать чемпионский пояс UFC против претендента в легком дивизионе, а не драться с Александром Волкановски (25-1).

«Ислам выиграет у Волкановски, — приводит слова бразильца MMA Junkie. — Я считаю, что ему нужно сразиться с кем-нибудь из своего дивизиона, принять настоящий вызов. Я не могу понять этих парней».

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля 2023 года.