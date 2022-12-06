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Сегодня, 10:24

Сантьяго Понзиниббио подерется с Алексом Морено на UFC 282

Давид Хачатрян
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Аргентинский полусредневес Сантьяго Понзиниббио (28-6) получил нового соперника на UFC 282 — он подерется против 32-летнего Алекса Морено (22-7), сообщает MMA Junkie.

Морено выйдет на замену Робби Лоулеру (19-16), который снялся с боя из-за травмы. Турнир UFC 282 состоится 10 декабря в Лас-Вегасе, США.

Понзиниббио проиграл два последних поединка. В прошлом бою он потерпел поражение от Мичела Перейры (28-11) раздельным решением судей 21 мая на UFC Fight Night 206 в Лас-Вегасе, США.

Морено побеждал в пяти последних поединках подряд. В прошлом бою он победил Мэттью Семелсбергера (10-4) единогласным решением судей. Бой состоялся 30 июля на UFC 277 в Далласе, США.

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