Дос Аньос готов драться с Махачевым, если Хабиб даст ему реванш

Экс-чемпион UFC в легком весе Рафаэль дос Аньос выдвинул главное требование на возможный бой с Исламом Махачевым. Бразилец готов разделить октагон с россиянином при условии, что в случае победы действующий чемпион Хабиб Нурмагомедов согласится на реванш.

«Эй, Рафаэль дос Аньос, если тебе не нравится весь этот хайп вокруг меня, тогда давай решим все дела в июле», — написал Махачев в Twitter.

«Если твой брат Хабиб Нурмагомедов подерется со мной после того, как я тебя побью, то давай сделаем это», — ответил Рафаэль.

В первом бою, который состоялся на UFC on FOX 11 в апреле 2014 года, Рафаэль дос Аньос проиграл Хабибу Нурмагомедову единогласным решением судей. Непобежденный российский боец сильно превосходил бразильского коллегу в борьбе.?