Джонс обещает стать чемпионом в тяжелом весе тогда, когда UFC начнет ценить его

Второй номер рейтинга pound-for-pound UFC, экс-чемпион полутяжелого дивизиона Джон Джонс поделился ожиданиями от предстоящего дебюта в тяжелом весе против победителя пары Миочич — Нганну.

«Действующему чемпиону 38 лет, — пишет Джонс в Twitter. — Мне всего 33 года, запомните мои слова: в конечном итоге этот пояс будет у меня на талии. Спешить некуда. Я просто буду подготавливать свое тело [к тяжелому весу], и сосредоточусь на том, чтобы делать правильные вещи за пределами октагона. Надеюсь, что однажды компания [UFC] все-таки заметит во мне больше ценности».

Реванш Стипе Миочича и Фрэнсиса Нганну состоится в главном событии UFC 260 в ночь на 28 марта в Лас-Вегасе. Ожидается, что победитель данного противостояния поприветствует Джона Джонса в тяжелом весе.?