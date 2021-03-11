Майк Тайсон назвал бой года в UFC

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон назвал поединок, который считает боем года в UFC.

«Мне нравятся тяжеловесы, которые есть в UFC. Я видел, как Деррик Льюис исполнил сокрушительный нокаут. Это был бой года. Кертис Блейдс «уснул». Знаете, что меня напугало? Второй удар, который нанес ему Льюис. Не было похоже, что он попадет, но этот второй удар... Господи», — цитирует BJPenn слова Тайсона.

21 февраля на турнире UFC Fight Night 185 Деррик Льюис победил нокаутом Кертиса Блэйдса. На счету Льюиса 25 побед и семь поражений, еще один бой признан несостоявшимся. На счету Блэйдса 18 боев, 14 побед и три поражения, еще один бой признали несостоявшимся.