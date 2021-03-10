Экс-чемпион UFC в легком весе Рафаэль дос Аньос прокомментировал победное выступление россиянина Ислама Махачева над американцем Дрю Добером. Его возмутил ажиотаж вокруг проспекта легкого дивизиона. Например, Даниэль Кормье назвал Махачева самым опасным легковесом. С этим утверждением категорически не согласен дос Аньос:

«Он только что победил главного соперника? — пишет дос Аньос под постом ESPN MMA в Instagram. — [Бенеил Дариуш] бил Добера, и никто ничего не говорил. Прекратите этот хайп».

Бой Махачева против Добера стал частью мейн карда турнира UFC 259, который состоялся 7 марта по московскому времени в Лас-Вегасе. Россиянин одержал досрочную победу сабмишном в третьем раунде. В настоящее время Ислам занимает 11-ю строчку в рейтинге легковесов UFC.