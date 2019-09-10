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«До встречи, детка». Макгрегор обратился к Нурмагомедову?

14:50
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Боец ММА Конор Макгрегор, возможно, оставил в соцсетях скрытое послание своему заклятому сопернику Хабибу Нурмагомедову.

— До встречи, детка, — написал Макгрегор в своем Instagram. Ранее ирландец в своем Twitter предложил Нурмагомедову провести матч-реванш в Москве.

В субботу Нурмагомедов в главном поединке UFC 242 в Абу-Даби нанес поражение Дастину Порье.

Нурмагомедов не выходил в октагон с октября 2018 года, когда он защитил титул чемпиона, вынудив сдаться Макгрегора. Из-за скандального прыжка в зал россиянин был дисквалифицирован на 9 месяцев.

Hasta la vista, baby.

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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